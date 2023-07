Centro controllo Enav: “Nessun rischio di ridimensionamento o di trasferimento del personale”

BRINDISI – Il centro di controllo Enav di Brindisi non sarà né ridimensionato né interessato da un trasferimento forzoso di personale. Queste rassicurazioni arrivano dal deputato Deidda Sasso, presidente commissione Trasporti della Camera, in visita istituzionale in città. Sasso ha fugato le preoccupazioni che aleggiavano da qualche tempo sul personale della torre di controllo.

Proprio il centro Enav è stato la tappa finale di un tour iniziato presso la Brigata Marina San Marco e proseguito con un giro nel porto di Brindisi a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto. Poi un incontro presso la sala del comitato portuale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale.

Sasso è stato accompagnato dal presidente dell’Authority, Ugo Patroni Griffi, e da una delegazione composta dai deputati Giovanni Maiorano (Fdi), Saverio Congedo (Fdi), Giandonato La Salandra (Fdi), Giovanni Maiorano (Fdi), Dario Iaia (Fdi), Mauro D’Attis (Fi) e dal senatore Vita Maria Nocco (Fdi), oltre al consigliere regionale Luigi Caroli, al vicesindaco di Brindisi, Massimiliano Oggiano, al capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio provinciale, Luciano Cavaliere, e alla consigliera comunale (Fdi) Lucia Vantaggiato.

La riforma dei porti

Non appena sbarcato dalla motovedetta, Sasso si è intrattenuto per qualche minuto con i giornalisti, facendo il punto della situazione. “Stiamo lavorando alla riforma dei porti – afferma Sasso - ma soprattutto dobbiamo dare una semplificazione alle norme che regolano l’attività portuale”. In particolare si intende dare il seguente indirizzo: “I porti della stessa regione non devono farsi concorrenza l’uno con l’altro, ma devono svilupparsi insieme, differenziando l’offerta e sfruttando la geopolitica”.

A proposito dei rapporti con l’Albania, Sasso rimarca la necessità di sviluppare merci e passeggeri, in un rapporto sinergico. “La portualità in Albania – afferma - non va vista in concorrenza con l’Italia”.

Miglioramento delle telecomunicazioni

Altro tema affrontato è quello delle telecomunicazioni. “Con il sottosegretario Massimi Brutti – prosegue - faremo un summit in tutte le regioni per vedere quali sono state le criticità. Non solo nelle grandi città c’è bisogno di connettività, ma proprio perché dobbiamo raggiungere anche le persone che abitano nelle campagne e nelle zone meno popolose (le cosiddette zone bianche), abbiamo fatto un protocollo con Anci e le associazioni di categoria”.

Brindisi e i progetti portuali

Poi il focus si è focalizzato su Brindisi. In particolare sui progetti portuali, definiti “interessanti” dal presidente della commissione. “Purtroppo in passato - prosegue Sasso - ci sono stati dei veti inaccettabili e su questo dobbiamo aprire una parentesi: elettrificare le banchine non vuol dire portare inquinamento, ma dare la possibilità alla nautica e a tutto il settore marittimo di sviluppare quella transizione ecologica che finora non era stata possibile. L’infrastrutturazione dei porti – chiarisce Sasso - non danneggia l’ambiente”.

Le rassicurazioni sul centro di controllo Enav

E si torna quindi al tema del centro di controllo d'area Enav. “Ci siamo preoccupati di venire qui e di far venire con noi i nuovi vertici dell’Enav, dal presidente all’amministratore delegato – assicura - proprio per chiarire che non ci sarà nessun trasferimento forzoso di personale. Non ci sarà ridimensionamento delle mansioni. Ci sarà una nuova prospettiva futuristica come la torre di controllo da remoto, che aumenterà la sicurezza”. Si tratta di “una prospettiva – prosegue - che non deve essere vista come un qualcosa che toglie competenze e importanza a Brindisi, che è la prima città a sviluppare questo tipo di controllo e nello sviluppo aeroportuale deve recuperare questo tipo di centralità”.

“Pieno sostegno all’amministrazione comunale”

Sasso garantisce pieno sostegno all’amministrazione comunale di Brindisi “per sviluppare il turismo”. “Sono qui anche a rappresentare tutto il resto del nostro governo - afferma ancora Sasso - per dimostrare e portare all’amministrazione l’aiuto che il governo può dare. C’è bisogno di maggior potenzialità per sviluppare il turismo nell’accoglienza e nei trasporti, per quello che è il trasporto pubblico locale”.