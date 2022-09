Teresa Bellanova: "La mia esperienza parlamentare si ferma qui"

Fra le esclusioni eccellenti dal prossimo parlamento c’è anche quella del viceministro Teresa Bellanova, viceministro alle Infrastrutture. L’ormai ex senatrice originario di Ceglie Messapica era candidata come capolista per il terzo polo (Italia viva e Azione) nel collegio plurinominale senato Puglia. Il magro risultato ottenuto in Puglia dalla coalizione, non arrivata neanche al 5 percento, precluderà alla Bellanova la rielezione. Lo ha annunciato la diretta interessata attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi – scrive Teresa Bellanova - in queste settimane ci sono stati, ci hanno sostenuto, ci hanno creduto e hanno lavorato con dedizione e passione. Grazie per i sorrisi, le parole di incoraggiamento, la lealtà, la disponibilità, l'entusiasmo”. “La mia esperienza parlamentare – conclude la Bellanova - si ferma qui, ma so bene, me lo insegna la mia storia, che lo spazio per la buona politica è dovunque, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo”.