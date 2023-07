Maurizio Bruno è il nuovo presidente del Consiglio Comunale alla seconda chiamata

FRANCAVILLA FONTANA - Maurizio Bruno è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. “Sono emozionato ed onorato per questo risultato. Ringrazio – dichiara il neoeletto presidente Bruno – il sindaco Antonello Denuzzo e tutti i consiglieri che hanno sostenuto la mia candidatura. Dal 1995 ad oggi ho ricoperto ininterrottamente la carica di consigliere comunale ed ora avrò il grande onore di presiedere l’aula. Metterò al servizio della città la mia esperienza e le competenze che ho acquisito negli anni.”

Il presidente Bruno aveva sfiorato l’elezione alla prima chiamata già nella giornata di martedì 4 luglio, ma si era fermato ai 16 voti della maggioranza. A distanza di 24 ore lo stesso numero di preferenze è stato sufficiente per l’elezione. “Dedico questo risultato alla mia famiglia, a mio padre e al compianto Eugenio De Simone che proprio nei giorni scorsi ci ha lasciati. Guiderò l’assise – prosegue Bruno – con imparzialità e garantendo il rispetto delle regole.”

Maurizio Bruno, consigliere regionale e presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile, è stato il consigliere più suffragato dell’ultima tornata elettorale. Con un voto all’unanimità e per acclamazione è stato eletto come vicepresidente il giovane consigliere Francesco Carucci.

“Ringrazio tutti i consiglieri per la fiducia e le belle parole spese nel corso della discussione. Per me – dichiara Francesco Carucci – questa esperienza rappresenta un esordio nel mondo della politica e lavorerò per portare avanti le mie istanze sui diritti civili. Sono certo che con il contributo di tutti, maggioranza e opposizione, potremo fare grandi cose per la nostra città.”

Mercoledì 12 luglio alle 16.00 il Consiglio Comunale si riunirà nuovamente per definire la composizione delle commissioni consiliari.