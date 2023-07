Il Governo taglia il contributo affitti, Pd Brindisi: "Scelta grave e pericolosa"

BRINDISI - Il caro affitti è un tema sempre più attuale, che coinvolge non solo le città più grandi e del Nord Italia ma anche le realtà del Mezzogiorno, e tra queste la comunità di Brindisi.

Proprio per ciò, il Partito democratico brindisino ha accolto con estrema durezza la scelta del Governo Meloni di tagliare i fondi per gli affitti e per la morosità incolpevole nella legge di bilancio 2023.

Una situazione che, in base a quanto riferito da FoggiaToday, penalizzerebbe 20.913 famiglie pugliesi.

Secondo l'ordine del giorno depositato del Pd locale, la scelta risulterebbe "estremamente grave e pericolosa". Una decisione che "rischia di acuire il disagio sociale di tante famiglie, che così non avranno nessuna tutela economica per garantirsi un tetto".

"La semplicità e la superficialità con cui questo governo colpisce le fasce deboli è davvero preoccupante - si legge nella medesima nota del Pd brindisino, firmata in data 19 luglio 2023 - Per questo serve una mobilitazione generale da parte di tutte le Amministrazioni locali che rappresentano l’ultima, se non l’unica, protezione concreta alle fasce deboli della cittadinanza e che ora diventeranno incolpevoli-colpevoli di una crescente situazione di disagio di tante famiglie a cui finora sono stati erogati i contributi affitti previsti dalla legge n. 431 del 1998".

"Il Comune di Brindisi nel 2022 ha accolto 315 domande ed erogato fondi per quasi 600mila euro, di cui 500mila euro erano costituiti proprio dai trasferimenti dello Stato per il tramite delle regioni e che ora sono stati tagliati. Per questo il gruppo consiliare di Brindisi del Partito Democratico ha depositato un ordine del giorno da discutere in Consiglio comunale, finalizzato a sensibilizzare l’Amministrazione sulla problematica, che auspichiamo possa essere sostenuta all’unanimità, e che impegna sindaco e presidente del Consiglio comunale a coinvolgere su questo tema importante l’Anci e i parlamentari del territorio".

"È importante ribadire, quindi, la netta contrarietà alla scellerata decisione di tagliare i fondi affitti - conclude la nota del Partito Democratico - ed a questa ingiustizia sociale che rischia di abbandonare al loro destino le famiglie in condizioni di estrema fragilità"