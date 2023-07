Centro Enav, porto e brigata San Marco: il tour brindisino di Salvatore Deidda

BRINDISI - Tutto pronto per la visita del presidente della commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, in programma per domani (venerdì 14 luglio). Il deputato sarà accolto dal parlamentare Mauro D’Attis, insieme ad altri colleghi, “a visitare la nostra forza da sbarco – fa sapere D’Attis - il nostro porto e il nostro Acc dell’Enav presso l’aeroporto”.

“Per il porto, come è noto, questo è un momento straordinario di compimento di un impegno che stiamo portando avanti con estrema cura e determinazione: si sta realizzando - prosegue D’Attis - un potenziamento infrastrutturale tale da incidere positivamente, e in maniera rilevante, sul Pil del territorio. Un lavoro di cui andiamo particolarmente fieri”.

“Per il centro Enav, invece, confidiamo in un cambio di passo - dichiara ancora D’Attis - con il nuovo consiglio di amministrazione: è da tempo che, assieme al collega Caroppo, membro della commissione Trasporti, manteniamo alta la guardia contro possibili trasferimenti dei servizi di controllo del traffico aereo e di assistenza al volo anche se è apprezzabile che Brindisi avrà il controllo remoto di altri aeroporti. Ciò non solo a tutela dei lavoratori, ma di tutto il nostro territorio e su questo credo che saranno tutti d’accordo”.

“La visita del presidente Deidda di domani – conclude D’Attis - sarà l’occasione per tenere accesi i riflettori su questioni importantissime come queste e conferma la grande attenzione del governo e del centrodestra per lo sviluppo economico di Brindisi”.