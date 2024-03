Treni fermi sulla Roma - Lecce: "Rfi ripristini linea e attivi servizio sostitutivo"

Sta avendo ripercussione anche sulla linea Roma – Lecce l’interruzione della circolazione ferroviaria in atto da giorni fra Foggia e Benevento, a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico. La questione è stata al centro di un incontro fra i rappresentanti di Ferrovie dello Stato e una delegazione di parlamentari pugliesi del centrodestra (Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Mauro D’Attis, Dario Damiani, Vito De Palma, Anna Maria Fallucchi, Giandiego Gatta, Dario Iaia e Mariangela Matera) che si è svolto oggi pomeriggio (giovedì 14 marzo).

“Abbiamo preso atto – dichiarano i parlamentari - della gravità della situazione in essere, dal momento che i movimenti franosi hanno interessato una vasta superficie di terreno sovrastante la galleria con un fronte attivo di circa 4000 metri quadrati, provocando danni all’infrastruttura ferroviaria per circa 250 m, per il cui ripristino urgente di prima fase saranno necessari almeno 30 giorni di tempo”.

"Abbiamo, quindi, chiesto ai vertici di Trenitalia e di Rfi – proseguono i parlamentari - che il ripristino avvenga nel più breve tempo possibile e che, con le difficoltà del caso, i disagi siano ridotti al minimo”. “A tal proposito, abbiamo avanzato una serie di proposte, di cui va valutata la fattibilità tecnica, per chiedere un’offerta di viaggio alternativa al servizio sostitutivo in bus tra Benevento e Foggia predisposto nelle ultime ore. In particolare, tra queste, abbiamo avanzato l’ipotesi di prevedere il proseguimento dei treni che collegano Roma a Taranto fino a Brindisi e Lecce”.

“Questo – rimarcano ancora i parlamentari - consentirebbe di alleggerire la pressione sulla linea interrotta e di permettere a tutti coloro che abbiano acquistato un titolo di viaggio relativo alle tratte Roma-Lecce e Lecce-Roma di poter viaggiare con lo stesso titolo di viaggio senza ulteriori disagi né cambi e senza sostenere spese aggiuntive. In attesa di avere riscontro su quanto proposto, abbiamo assunto l’impegno di rivederci nei prossimi giorni per un monitoraggio del servizio sostitutivo, anche per far presenti gli eventuali e ulteriori disagi denunciati dai viaggiatori. Entrambe le aziende hanno assicurato massimo impegno e disponibilità”.

