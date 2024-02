FdI, Luigi Caroli eletto presidente provinciale: "Nel territorio ben 2050 iscritti"

BRINDISI - Il consigliere regionale Luigi Caroli, già coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, oggi pomeriggio è stato eletto primo presidente provinciale del partito eletto dagli iscritti, in occasione del congresso provinciale di FdI che si è svolto presso l’hotel Nettuno. Presenti il ministro per le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, e il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato.

Il nuovo consiglio direttivo

Di seguito i componenti, con relativi voti, del nuovo consiglio direttivo provinciale di FdI, eletti da 501 votanti: Massimiliano Oggiano (Brindisi) 256 voti; Marianna Matarrese (San Michele Salentino) 186; Mario Borromeo (Brindisi) 177; Giuseppe Cecere (Cisternino) 170; Cosimo Damiano Leccese (Torre Santa Susanna) 132; Rosanna Ammirabile (Villa Castelli) 116; Anna Ferreri (Francavilla Fontana) 35; Francesco Fiera (Fasano) 25; Giorgio Specchia (Ostuni) 17.

Caroli: "Cammino fin qui costruttivo"

“I cittadini – afferma Caroli - sono la parte vitale della democrazia e i circoli territoriali di Fratelli d’Italia, sapranno interpretare i bisogni di tutti e affrontare al meglio le sfide della quotidianità”, così Caroli si è presentato agli iscritti del partito che lo hanno eletto. Un partito che a Brindisi vanta una tradizione di centrodestra confermata nelle ultime importanti sfide elettorali: dalle Regionali del 2020 alle Comunali di Brindisi dello scorso anno, con Fratelli d’Italia forza trainante della coalizione.

“Siamo presenti sul territorio con ben 20 circoli, uno per ogni Comune – ha ricordato Caroli – e il numero dei tesserati è aumentato fin maniera significativa raggiungendo ben 2050 iscritti.” Il presidente Caroli non ha nascosto le difficoltà precongressuali: “Il cammino fatto fin qui si è rivelato costruttivo, seppur complicato e caratterizzato da alcuni ostacoli per lo più dovuti a obsoleti preconcetti e fasi di stallo organizzativi”.

Infine non sono mancati i ringraziamenti per chi oggi ha voluto essere presente in una giornata così importante per il partito brindisino: “Nel ringraziare davvero tutti coloro che hanno partecipato non posso non rivolgere un ringraziamento prima di tutto Raffaele Fitto e Marcello Gemmato per la loro presenza, nonostante i numerosi impegni governativi, ma anche l’eurodeputata Chiara Gemma, i parlamentari Maria Nocco, Filippo Melchiorre, Giovanni Maiorano, Dario Iaia e Andrea Volpi (quest’ultimo ha diretto i lavori del congresso, in modo egregio), i colleghi consiglieri regionali Michele Picaro e Renato Perrini. Per ultimo, ma non ultimi grazie agli straordinari ragazzi di Gioventù nazionale per il prezioso contributo nell’organizzazione".

Articolo aggiornato alle ore 19.50 (gli eletti nel consiglio direttivo)

