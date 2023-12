"Mobilità sostenibile, la Giunta rinuncia deliberatamente a un finanziamento"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito Democratico di Brindisi.

Con un discutibile provvedimento di giunta, l’amministrazione comunale di Brindisi ha deliberato la rinuncia a 800 mila euro di fondi regionali, che andranno così ad altre realtà cittadine limitrofe, per la realizzazione di una pista ciclabile nella zona a nord del centro abitato di Brindisi che avrebbe favorito il collegamento tra l’aeroporto di Brindisi, la chiesa di Santa Maria del Casale, i parchi del Cillarese, Sbitri e Punta Punta del Serrone, parte della litoranea di via di Torre Testa, individuata quale strada panoramica dal vigente piano paesaggistico regionale, e che avrebbe connesso tutto il sistema dei percorsi ciclo-pedonali già realizzati e in corso di realizzazione e le contrade esistenti lungo la costa, come contrada Betlemme.

Il progetto finanziato durante la scorsa amministrazione di centrosinistra prevedeva, dopo una sopravvenuta modifica dovuta a maggiori costi a causa dell’aumento dei prezzi, la realizzazione di un percorso ciclabile in sede promiscua. L’idea della scorsa amministrazione era quella di rendere maggiormente fruibile e attrattiva la costa nord e permettere così a più persone di raggiungere le spiagge cittadine e contribuire anche a decongestionare il traffico su via Materdomini.

Un progetto che avrebbe avuto impatti positivi e avrebbe proiettato la costa nord di Brindisi sempre più verso una fruizione sostenibile, moderna e assolutamente in linea con altre realtà costiere e che tanto desideriamo. L’atto di giunta è gravissimo dal punto di vista politico e irrispettoso dal punto di vista istituzionale del lavoro della passata amministrazione tanto più che le motivazioni a corredo del provvedimento sono debolissime e scarsamente supportate da una reale e concreta causa.

Infatti si è passati dal disconoscere il valore della grande programmazione progettuale ereditata dalla scorsa amministrazione di centrosinistra a compiere “iconoclastia” dei progetti più visionari. Ormai è chiaro il disegno portato avanti da più di qualcuno in questa maggioranza, ossia sopperire alla propria incompetenza cancellando quanto di buono fatto nel passato, poiché non si riesce a reggere il confronto.

A questo punto per completare il quadro, dobbiamo aspettarci le rinunce e le revoche dei progetti sulla costa finanziati dal contratto istituzionale di sviluppo e di quelli finanziati con i fondi del piano azione e coesione per la rigenerazione del water front cittadino.