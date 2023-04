Oria, sfida a quattro: tutti i candidati alla carica di consigliere comunale

ORIA - Da quest'anno, turno unico per le elezioni amministrative a Oria. Niente ballottaggio, poiché la città è scesa sotto i 15 mila abitanti. Sono quattro i candidati alla carica di sindaco, una lista appoggia ciascuno dei candidati. In corsa il 14 e il 15 maggio prossimi ci sono due ex sindaci: Cosimo Ferretti è stato primo cittadino della Città Federiciana dal 2006 al 2010 e poi dal 2015 al 2017. Di area centro-destra, ha deciso di riproporre la propria candidatura. Cosimo Pomarico, già sindaco dal 2011 al 2014, venne eletto grazie a una coalizione di centro-sinistra. Poi è della partita anche Alfonso Panzetta, dottore commercialista e consulente aziendale, in continuità con parte dell'Amministrazione Carone, quella uscente. Infine, c'è Attilio Ardito, imprenditore nel settore gastronomico-culturale e referente regionale di un Ministero per un bando del Pnrr. Di seguito, tutti i candidati delle quattro liste.

Attilio Ardito

Futura: Fabio Ancora (39 anni), Pierpaolo Arpa (35 anni), Lorenzo Cacciatore (31 anni), Barbara Carbone (39 anni), Maria Francesca Caropreso (27 anni), Vittorio Emanuele Conte (32 anni), Emanuele Dell'Aquila (36 anni), Antonio Delli Santi (41 anni), Valeria Farina (47 anni), Fabrizio Misurale (36 anni), Francesca Marrazzo (33 anni), Massimo Pasulo (48 anni), Francesca Radin (47 anni), Valentina Ribezzo (33 anni), Maria Elena Spinosa (46 anni), Pierluigi Viapiana (52 anni).

Cosimo Ferretti

Per Ferretti sindaco: Daniela Capone (45 anni), Valentina Cavallo (35 anni), Silvia Conte (47 anni), Barsanofio Chiedi (66 anni), Pietrantonio De Nuzzo detto Pedro (58 anni), Michele Destradis (37 anni), Domenico D'Ippolito (50 anni), Giancarlo Marinò (55 anni), Elena Marrazzi (38 anni), Umberto Peluso (52 anni), Emilio Pinto (64 anni), Maria Pinto detta Rossella (53 anni), Alfredo Proto (61 anni), Raffaele Proto (57 anni), Domenico Spina (39 anni), Immacolata Torchiani (47 anni).

Alfonso Panzetta

Oria oltre: Anna Agnello (54 anni), Antonio Almiento detto Antonello (54 anni), Pietro Argese (38 anni), Francescantonio Conte detto Ciccio (76 anni), Massimo De Tommaso detto Pasticcino (53 anni), Cosimo Delli Santi (50 anni), Simona Erario (35 anni), Francesca Maria Fusella (64 anni), Nazareno Galeone detto Nazario (41 anni), Giovanni Guida (61 anni), Rita Labbro Francia (54 anni), Annamaria Maggiolino (30 anni), Angelo Mazza (55 anni), Oronzo Palombieri (71 anni), Vincenza Pinto detta Enza (59 anni), Antonio Proto (43 anni).

Cosimo Pomarico

La città di tutti: Angela Calò (43 anni), Anna Calò (45 anni), Margherita Carbone (33 anni), Tamara De Gaetani (36 anni), Cosimo Di Giovanni (69 anni), Antonio Farina (51 anni), Riccardo Ferrajoli (53 anni), Antonio Fullone detto Toni (62 anni), Lucia Iaia (50 anni), Antonio Metrangolo detto Toni (49 anni), Antonio Micelli detto Micione (42 anni), Giusy Piranisi (29 anni), Pasquale Salerno (60 anni), Gianluca Schifone (50 anni), Leonzio Spina detto Lino (64 anni), Giovanni Trentino (50 anni).