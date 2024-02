Riduzione indennità consiglieri, M5S: "Favorevoli alla proposta dell'amministrazione"

BRINDISI - Il Movimento 5 stelle di Brindisi supporta la volontà del Comune di Brindisi di ridurre le indennità dei consiglieri comunali.

“L’amministrazione comunale - si legge in una nota del Movimento 5 stelle di Brindisi - si è resa conto della insostenibilità dell’elevato costo delle indennità dei consiglieri comunali in un Comune in predissesto, che richiede invece urgenti interventi di manutenzione delle scuole, delle strade, dei marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e altro, e corre ai ripari proponendo una diminuzione dei compensi dei consiglieri”.

“La notizia, ove veramente trovi attuazione – si legge ancora nella nota - non può che trovare favorevole il Movimento 5 stelle che con i propri consiglieri Fusco e Strippoli aveva posto insieme ad altri consiglieri sin dal primo consiglio comunale la necessità di porre un tetto massimo all’indennità dei consiglieri, (riproponendo una proposta del precedente consigliere 5 Stelle Paolo Le Grazie), proposta bocciata dalla maggioranza del consiglio comunale nel primo consiglio comunale di luglio 2023. Attendiamo adesso che con urgenza venga data attuazione all’annunciato taglio”.

