"Sanità nel Brindisino, non solo ombre. C'è anche qualche luce nello screening"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Raffaele Pappadà, segretario provinciale di Azione.

Il nostro gruppo di Azione Francavilla Fontana, pochi giorni addietro, insieme alla coalizione "La città di tutti", ha organizzato un interessante convegno presso Palazzo di Città, sulla situazione ospedaliera in provincia di Brindisi e a Francavilla Fontana. E' stata l'occasione per ascoltare la dirigenza sanitaria della nostra provincia, medici e politica, sullo stato di "salute" della nostra sanità.

Sono emersi dati interessanti. Ad esempio, per lo screening del tumore al seno siamo la provincia pugliese con la percentuale più alta (89 per cento) di controllo preventivo, diventando un modello organizzativo per le altre province pugliesi. Buone anche le percentuali di controllo per lo screening del tumore al colon retto e della cervice uterina. Tuttavia, le notizie meno positive riguardano la carenza di personale medico e infermieristico, che sta portando alla chiusura di reparti ospedalieri, come nel caso della Ginecologia (punto nascite) dell'ospedale di Francavilla.

Come soluzione, Azione propone l'Azienda Zero. Si tratta di un'unica struttura regionale responsabile di bandire concorsi per le varie Asl, evitando la migrazione di personale tra diverse Asl. Sebbene non si sappia se questa sia la soluzione definitiva, al momento è l'unica proposta sul tavolo. Un dato rilevante è che la partecipazione della cittadinanza è alta quando gli argomenti sono interessanti. Spetta alla politica evitare polemiche sterili e lavorare per il bene del territorio.