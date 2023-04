Sport, la Puglia premia tre società del Brindisino che danno lustro al territorio

New Basket Brindisi, Virtus Francavilla e Ssd Junior Fasano sono ufficialmente un "orgoglio" per la Puglia e danno lustro alla Regione ad alti livelli. Le tre società - insieme ad altre dieci realtà sportive regionali - sono state "premiate" da Puglia Promozione (l'Agenzia regionale per il Turismo), su indicazione della stessa Regione. A darne l'annuncio, il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno, che chiosa la notizia con queste parole: "Lo sport a tutti i livelli va aiutato".

Alle tre società sono destinati 25 mila euro ciascuna. Hanno partecipato a una "Manifestazione d'interesse per l'acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione - Per la promozione del territorio attraverso le società sportive pugliesi". Il consigliere Bruno spiega: "Abbiamo lavorato per includere molti sport. Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto, anche perché queste società della mia terra danno lustro a tutta la Regione a livello nazionale".