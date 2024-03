Vaccinazione gratuita anti papilloma: il calendario degli open day in tutta la provincia 

In continuità con gli open day organizzati nella giornata internazionale della donna, che a causa del numero di risorse umane impegnate non potevano essere previsti in contemporanea in tutti i Comuni della provincia dove sono presenti gli ambulatori vaccinali, il Dipartimento di prevenzione ha promosso, per l’intero mese di marzo, l’accesso libero e gratuito per la vaccinazione anti-Papilloma Virus (Hpv).

La vaccinazione è rivolta a ragazzi e ragazze al compimento di 11 anni, donne non vaccinate a partire dalle nate dal 1989, ragazzi non vaccinati nati dal 2003, donne trattate per lesioni di alto grado, soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti.

Chiunque rientri nelle categorie target o chi, su richiesta, desideri effettuare la vaccinazione in regime di co-pagamento, potrà accedere liberamente nei centri riportati di seguito, nei giorni e negli orari di apertura indicati.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui