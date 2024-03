One Health: esperti a confronto in un evento formativo dell'Asl Brindisi

L’approccio One Health per la salute umana, animale e ambientale sarà al centro di un incontro formativo in programma il 20 marzo a partire dalle 8.30 nella sala conferenze dell’Autorità portuale a Brindisi. Responsabile scientifico dell’evento è Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi.

Interverranno per i saluti istituzionali l’assessore regionale alla Salute, Rocco Palese, l’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, il direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, il presidente della Provincia Toni Matarrelli, il sindaco Giuseppe Marchionna, il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e il direttore amministrativo Loredana Carulli.

"Dopo un incontro dedicato al valore educativo e terapeutico degli interventi assistiti con gli animali - spiega Maurizio De Nuccio - abbiamo voluto rivolgere la nostra attenzione su una visione olistica che integra salute umana, animale e ambientale. L'ottica One Health riconosce lo stretto legame tra queste aree: pensiamo all'antibiotico-resistenza, alla prevenzione delle malattie trasmesse dagli animali, al rapporto tra inquinamento e tumori. Questo modello è riconosciuto anche dal Pnrr come strumento fondamentale per affrontare le sfide globali in tema di salute e ambiente".

“Quello della One Health – aggiunge Stefano Termite - è l’approccio ideale per disegnare e implementare programmi, politiche, normative e ricerca. Questa visione prevede che diversi settori comunichino e lavorino insieme per migliorare gli esiti di salute pubblica. È particolarmente importante nel contrasto all’antibiotico-resistenza, ma anche per altre aree quali controllo delle zoonosi e sicurezza alimentare. Pertanto si pone come l’unico sistema possibile per raggiungere la salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell’intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l’ambiente in cui vivono, considerando l’ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge”.

La sessione dedicata alla salute umana sarà moderata da Maria Teresa Montagna e Stefano Termite. Interverranno Salvatore Minniti, Emanuela Ciracì, Silvio Tafuri, Luigi Vimercati e Saverio Cinieri. Di salute animale (moderatori Vito Martella e Vito Magli) parleranno Giovanni Normanno, Nicola Decaro, Michele Camero, Giacinto Santo e Antonio Parisi. Vito Bruno e Pasquale Pedote saranno i moderatori della sessione dedicata alla salute ambientale con gli interventi di Francesco Desiante, Maria Teresa Montagna, Mario Parise, Maria Serinelli, Susi Epifani, Antonio Di Noi e Mariella Annese. Le sfide presenti e future dell’ottica One Health è l’argomento della sessione conclusiva affidata a Silvio Tafuri, Vito Martella e Vito Bruno.

