Residenze per anziani e cliniche "prede" delle multinazionali: come resistere

BRINDISI - Si è svolta a Brindisi, presso la sede provinciale della Confcommercio di Brindisi, l’assemblea di Confcommercio/Salute. Erano presenti la presidente di Confcommercio Anna Rita Montanaro ed il direttore Angelo Colella, oltre a numerosi operatori del settore. Dopo una illustrazione delle opportunità rivenienti dal far parte di una associazione come Confcommercio, si è discusso in maniera approfondita dei problemi delle categorie che operano nel comparto della salute, soprattutto alla luce delle questioni scaturite nel corso della lunga emergenza sanitaria.

E’ emersa con chiarezza la grande professionalità degli stessi operatori, spesso chiamati a sostenere la sanità pubblica per evitare situazioni di collasso, specie quando la pandemia ha interessato decine di migliaia di pugliesi, parte dei quali ha dovuto fare ricorso alle cure delle strutture ospedaliere. Tra le esigenze evidenziate nel corso del dibattito vi è principalmente la necessità di avere un canale privilegiato nella interlocuzione con la Regione Puglia, allo scopo di affrontare in maniera efficace le problematiche di aziende e lavoratori del settore.

Si è discusso, inoltre, sulla presenza sempre più evidente di multinazionali interessate all’acquisto di residenze per anziani, cliniche e poliambulatori. Il che pone un problema di tutela delle professionalità esistenti e dei proprietari delle strutture che non intendono cedere alle offerte delle stesse multinazionali. Da qui il ruolo di tutela e di guida che Confcommercio/Salute può svolgere all’interno di questo variegato comparto economico. Al termine del dibattito si è proceduto con l’elezione di presidente e consiglio direttivo.

Per il ruolo di presidente è stata eletta Maria Rosaria Iaia (responsabile di una struttura di assistenza), mentre vice presidente Alessandro Ugo Calò (trasporto malati e disabili). Completano il consiglio direttivo Aldo Allegretti (laboratorio analisi), Gianmarco Maniglio (fisioterapia), Maria Vergari (controllo gestione strutture sanitarie) e Gloria Maria Zurlo (esperta in economia e gestione della sanità). Le elezioni hanno fatto registrare l’unanimità dei presenti.