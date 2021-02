Scuola Kennedy, la giornata mondiale per la sicurezza in rete

BRINDISI - Il 9 febbraio, in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, si celebra il Safer Internet Day (Sid), la Giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita dalla Commissione Europea. A tale scopo è previsto un appuntamento online per tutti gli studenti delle classi terze del plesso della scuola secondaria Kennedy del comprensivo "Casale'' di Brindisi, organizzato dal dirigente scolastico Fausto Luigi Melissano, dalla docente con funzione strumentale Daniela Russo e dai docenti referenti per l'incontro Web on air, Elena Anna Cosa e Domenico Putignano . L'evento avrà luogo dalle 10.30 fino alle 12.30. Nel corso di un seminario in remoto in collaborazione con l'associazione Adoc Brindisi, grazie al supporto di Giuseppe Zippo e di Palma D'Amico, in quella giornata gli studenti avranno modo di incontrare altri relatori esperti (l'avvocato Maria Marina Leo, responsabile avvocatura Adoc; Monia Donateo, avvocatura Adoc e Manuela Caloro, psicologa) che proporranno un vademecum per operare online in piena sicurezza con gli strumenti informatici.

L’Istituto, sensibile a quelle che sono le tante problematiche causate dalla navigazione su Internet e dalla incontrollata creazione di account anche da parte di minori, intende sensibilizzare la sua popolazione scolastica circa le responsabilità legate a un incauto uso di questi strumenti e dei social. L'innovativa esperienza di apprendimento è stata ideata, inoltre, per promuovere, attraverso il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, le competenze di cittadinanza digitale grazie a un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali. Nella società contemporanea e ancor di più ora ai tempi del Covid -19 i social sono parte integrantedella quotidianità e occorre imparare a usarli in maniera costruttiva e responsabile. E' possibile navigare in tutta tranquillità, rispettando se stessi e gli altri. La sicurezza online (eSafety) riguarda l’insieme di norme e accorgimenti di cui tenere conto quando si lavora e si opera in Internet.