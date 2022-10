Made in Italy, al "Morvillo Falcone" di Brindisi la "Notte della moda"

BRINDISI - Si terrà alle ore 18:00 di sabato 8 ottobre all’Ipsss "Morvillo Falcone" di Brindisi la "Notte della moda", organizzata dalla Rete Tam, rete nazionale che riunisce 70 Istituti scolastici di moda in tutta Italia.

L’obiettivo della Rete Tam è quello di creare una sinergia tra le scuole, impegnate nella formazione di futuri professionisti competenti e altamente qualificati e le imprese che necessitano di figure professionali e all’avanguardia, per ribadire il "bello e ben fatto" del Made in Italy.

L’evento metterà in scena gli studenti dello stesso istituto che sfileranno indossando gioielli e abiti interamente ideati e prodotti da loro stessi, consentendo così agli spettatori di conoscere l’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy.

Si potrà seguire la "Notte della moda" tramite la diretta Facebook sul canale social dell’istituto ma anche nella sede di Brindisi dell’istituto, in via Galanti, 1, in cui, per l’occasione, si potranno anche visitare i diversi laboratori e conoscere tutti gli indirizzi che compongono l’offerta formativa dell’istituto "Morvillo Falcone".