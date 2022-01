Lutto nella politica: si è spento a 66 anni Marcello Rollo

BRINDISI - Si è spento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 gennaio 2022, presso l'ospedale Perrino di Brindisi, Marcello Rollo, funzionario Asl, impegnato, da sempre, in attività nel campo sociale e politico. Aveva compiuto 66 anni lo scorso 13 novembre, sposato con Angela Saracino e padre di due figli, da tempo era affetto da una malattia. Nel 2000 è stato eletto consigliere regionale nelle liste di Forza Italia, nel 2003 è stato prima presidente della seconda commissione consiliare permanente e poi assessore regionale con delega al turismo.

La sua carriera politica inizia nel 1990 come consigliere comunale a Brindisi nelle liste della Dc, dal 1993 al 1994 è stato assessore comunale al personale-servizi sociali e, successivamente, con delega all'ambiente-ecologia-decentramento. Nel 1994 aderisce al gruppo politico di Forza Italia. Dal 1995 al 1997 è nominato commissario vicario provinciale, dal 1996 al 1999 è assessore della provincia di Brindisi con delega al personale-servizi sociali-trasporti-politiche e portualità, dal 1999 al 2000 è stato assessore provinciale ai lavori pubblici-pianificazione territoriale e politiche comunitarie.

Nel 2010 è stato eletto per la sua seconda esperienza, nelle liste di Forza Italia, al consiglio regionale della Puglia. Tra i ruoli ricoperti, anche, quello di presidente provinciale dell'Udc e presidente del Consorzio Asi di Brindisi. Attualmente era presidente della Pro Loco. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 16 nella chiesa dei Salesiani di Brindisi (via Appia).

I messaggi di cordoglio

Mauro D’Attis, onorevole e commissario regionale di Forza Italia

“Sono profondamente colpito dalla scomparsa dell’amico Marcello Rollo, con cui ho condiviso gran parte el mio percorso umano e politico. Sono certo di interpretare il dolore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, a nome mio e di tutta Forza Italia Puglia. Siamo vicini con affetto alla moglie Angela, ai figli e a tutti i suoi cari. È una brutta giornata, ma Marcello resterà per sempre nei nostri ricordi. Non lo dimenticheremo”.

Partito Democratico di Brindisi

"La prematura scomparsa di Marcello Rollo priva il territorio di un protagonista della vita amministrativa degli ultimi anni. La lunga carriera politica costellata da ruoli importanti nelle amministrazioni locali, provinciali e regionali hanno fatto apprezzare le sue doti da uomo delle istituzioni. Nelle normali vicissitudini politiche che ci hanno visti sia compagni di viaggio ma anche in posizionamenti alternativi, è stata chiara la comunione di intenti, fondata su rapporti di lealtà e correttezza, al raggiungimento di obiettivi per lo sviluppo della città. Tutta la comunità del Partito Democratico di Brindisi, il segretario cittadino con gli iscritti, consiglieri comunali e assessori esprimono vivo cordoglio alla famiglia Rollo".

Paolo Pagliaro, consigliere regionale

"Ho appreso con immenso dispiacere della morte di Marcello Rollo, un uomo eccezionale, una persona leale e corretta, un politico valido, capace, e con la schiena dritta. Sono vicino alla famiglia dell’ex assessore regionale, alla quale porgo le mie più sincere condoglianze".

Onorevole Raffaele Fitto

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Marcello Rollo. L'ho conosciuto e apprezzato come assessore regionale, nella giunta da me presieduta, ma soprattutto come amico. Sono stati anni di grande entusiasmo e passione politica. Sono affettuosamente vicino alla sua famiglia.”

Tutuccio Semerano ex vicepresidente della Provincia, già commissario Asi

"Abbiamo condiviso tante battaglie prima nella Democrazia Cristiana e dopo in Forza di Italia, sempre con un sorriso ed un grande rispetto reciproco. Sono vicino alla famiglia in questo triste momento. La nostra amicizia rimarrà in eterno amico mio. Ciao Marcello".

Antonio Matarrelli, vice presidente della provincia di Brindisi

"Esprimo a nome di tutta l’amministrazione provinciale di Brindisi il profondo cordoglio per la scomparsa di Marcello Rollo, più volte assessore provinciale e politico appassionato. Il suo contributo resterà un punto fermo per la crescita sociale e civile di Brindisi e della sua provincia".

Raffaele Iaia, Puglia Popolare

"La morte di Marcello Rollo mi lascia addolarato, perdo un amico e collega, insieme abbiamo condiviso molte battaglie, personali e politiche, per l'amore verso la città di Brindisi. Sento di esprimere a nome mio e degli amici di Puglia Popolare della Città di Brindisi le più sentite condoglianze alla moglie Angela, ai figli Antonio ed Alessandro, al fratello ed a tutti i parenti".

VIttorio Zizza, Lega

"E' con grande dispiacere che apprendo la triste notizia della scomparsa dell'amico Marcello Rollo, un uomo serio e preparato e amministratore diligente. Le più sincere condoglianze alla famiglia, alla moglie e ai figli, da parte mia e di tutti i componenti dell'esecutivo provinciale della Lega. Vi siamo vicini in questo momento difficile".