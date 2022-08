Classifica del “bel tempo”: Brindisi al sesto posto su 107 città italiane

BRINDISI – A Brindisi si registra il sesto miglior clima d’Italia. E’ quanto emerge dalla classifica dell’indice del clima redatta dal Sole 24 ore, sulla basse dei dati climatici forniti da 3Bmeteo.com nel decennio 2011-2021, tenendo conto di 10 parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo” e non le migliori condizioni ambientali. In cima alla graduatoria generale, su 107 capoluoghi in totale, spicca Imperia, con 78,6 punti. Ottimo secondo posto per Bari, con 777,2 punto. Il podio si chiude con Pescara (761,3). Al quarto posto, un’altra pugliese, Bat (754,7). Quinta, prima di Brindisi, Livorno (740,8). Nelle posizioni alte della classifica ci sono molte città che si affacciano sul mare. Per completare il quadro delle pugliesi, Foggia è 25esima (652,1), Taranto 40esima (627,8) e Lecce 52esima (602,8).

Entrando nel dettaglio degli indicatori, Brindisi è: 12° per soleggiamento, con una medi di 8,5 ore di ole al giorno; 46° per indice di calore, con una media di circa 70 giorni annui con temperatura percepita superiore ai 30 gradi centigradi; 15° per ondate di calore (sforamenti all’anno della temperatura di 30 gradi per tre giorni consecutivi); 46esima per eventi estremi, con un totale di 18 giorni in cui si è registrato un accumulo di pioggia superiore ai 40 mm per fascia esaoraria.

E poi: seconda alla voce brezza estiva, ossia i nodi medi giornalieri di vento nella stagione estiva, pari a 8,5; 72° per umidità relativa, ossia giorni annui fuori dal comfort climatico, con umidita compresa fra 70 e 30 percento; 99° per raffiche di vento, cioè giorni totali con raffiche superiori ai 25 nodi; 16° per piogge, con una media di 76,7 giorni annui in cui piove con accumuli superiori ai due mm in almeno una fascia oraria; 66° per nebbia, con media di 10,3 giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria; 18esima per giorni freddi, con una media di 0,6 giorni annui in cui la temperatura massima percepita è inferiore ai tre gradi.