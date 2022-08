Il libro dell'oritano Emilio Mola in cima alle classifiche dei bestseller di Amazon

Ancora non è in libreria, ma è in cima alla classifica dei besteseller italiani di Amazon. E' la prima fatica letteraria di Emilio Mola, cronista di Oria molto attivo in rete. Il giornalista "star del web" smonta in serie fake news e difende chi si trova alla berlina sui social. Il suo primo libro è "Ripartiamo dalle basi", edito da Rizzoli. Sottotitolo: cassetta degli attrezzi per capire l'attualità e la politica. BrindisiReport ha intervistato Emilio Mola, che ha parlato del suo libro dal suo buen retiro di Campomarino di Maruggio, sul litorale tarantino.

"Ripartiamo dalle basi" è il tuo libro di esordio. Eppure in pochissime ore è schizzato al primo posto nella classifica dei libri più venduti in Italia su Amazon e da quel giorno è ancora lì, in vetta alla classifica. Cosa si prova a essere lì in alto?

"Un po' di vertigini. Scherzi a parte, tanta contentezza e sorpresa perché mai mi sarei aspettato qualcosa del genere, ma allo stesso tempo anche un po' di ansia. Il libro non è ancora uscito, è in pre ordine, ma dopo un giorno era già in ristampa. Per tutto questo devo ringraziare la mia community social che sta dimostrando nei miei confronti una fiducia che giuro mi commuove. So di averla costruita, questa fiducia, giorno per giorno, in anni di lavoro prima su Facebook e poi su Instagram. E chiaramente ora c'è l’ansia di confermare questa fiducia con un libro che la ricambi e soddisfi le aspettative. Spero di riuscirci, l'impegno per creare un buon prodotto ce l'ho messo tutto.

Davvero occorre proprio ripartire dalle basi?

"Seguire l'attualità politica, i dibattiti, le campagne elettorali, significa avere a che fare con temi spesso complessissimi e diversi. Si parla di debito pubblico, di mercati, di commissione europea, di richiedenti asilo, di decreti legge, di proporzionale, di maggioritario, di legge di bilancio e così via. Spesso politici e giornalisti discutono di questi temi dando per scontato che i cittadini che li ascoltano abbiano tutti gli strumenti necessari per seguirli fino in fondo. Ma non sempre è così. Per questo potrebbe essere utile fornire ai cittadini stessi degli strumenti di base, almeno alcuni di questi, per aiutarli a capire al meglio ciò di cui si parla, senza soprattutto farsi prendere in giro".

Che cosa c'è nella cassetta degli attrezzi?

"Ci sono risposte a domande che forse possono aiutarci a capire meglio l'attualità: quanti soldi ha l'Italia? Quanti ne spende? Cos'è il debito pubblico? Come funzionano i mercati? Perché non stampiamo i soldi o vendiamo l'oro? Oppure: cosa fa l'Unione Europa? Come nasce una legge italiana? Come funziona il nostro sistema elettorale? In queste settimane poi si parla tantissimo di immigrazione. Nel libro provo a rispondere a domande che forse possono aiutarci a comprendere meglio questo fenomeno: quanti sono gli immigrati? Perché non prendono un aereo visto che costerebbe loro molto meno? E davvero portano più criminalità? Sono un costo o un'opportunità? E così via".

Passiamo all'attualità: il tuo libro viene pubblicato durante la campagna elettorale. Come la vedi?

"Le ultime due elezioni, quella del 2013 e quella del 2018, ci hanno dimostrato che i sondaggi possono sbagliarsi e anche di molto. Quelli attuali danno il centrodestra in nettissimo vantaggio e Fratelli d'Italia al 23 per cento. Detto questo, e cioè che i sondaggi possono sbagliare, c'è anche da dire che quando lo hanno fatto, lo hanno fatto sottostimando i partiti in ascesa (nel 2013 i 5Stelle e nel 2018 ancora 5Stelle e Lega) e sovrastimando i secondi arrivati (in entrambe le elezioni il PD). Per cui ritengo difficile che, con Meloni così in ascesa da anni e il PD inchiodato attorno al 22 per cento da tempo, possano esserci sorprese su chi la spunterà. Il centrodestra vincerà e Meloni sarà la prima presidente del Consiglio donna.

Fake news e complottismo sono sempre esistiti, ma oggi proliferano anche grazie al web. Tu proprio dal web cerchi di contrastarle. E' possibile, usando lo stesso mezzo?

"Purtroppo non abbiamo alternative. Provarci è non solo necessario, ma doveroso, con ogni mezzo. Ogni giorno un numero enorme di cittadini cade inconsapevolmente nella trappola delle fake news e del complottismo. Trappole nelle quali è facilissimo cadere, ma dalle quali è difficilissimo liberarsi, soprattutto sui social, dove gli algoritmi chiudono gli utenti all'interno di bolle che a quel punto diventano per loro il mondo reale".

Oltre al tuo libro, esistono altri antidoti per l'elettore contro fake news e complottismo?

"Ci sono tantissime pagine, siti, gruppi che ogni giorno lavorano per smontare le bufale più duffuse. Penso a Pagella Politica, Facta News, Butac, Bufale.net, la sezione di fact-checking di Open. E poi tanti bravissimi divulgatori in ogni ambito che spiegano benissimo ciò che riguarda i loro ambiti, aiutando a fare chiarezza su tanti aspetti complessi dell'attualità".

Un conto è scrivere un articolo, un altro è cimentarsi con un libro. Che esperienza è stata?

"Pensavo sarebbe stato più facile. Un conto è avere un lavoro in testa, ce l'hai lì organizzato, pronto, pensi di poterlo fare in poche settimane. Poi ti ritrovi davanti alla pagina bianca, sai di averne centinaia da riempire e ti rendi conto che è tutt'altra storia. Nel mio caso poi c'erano dati da cercare, estrapolare, semplificare, mettere in fila e rendere tutto alla portata di tutti. E questo sempre col timore di sbagliare, di essersi persi qualche passaggio, di non aver interpretato male dei dati piuttosto che altri.

Infine: dobbiamo aspettarci altre opere di Emilio Mola?

"Vedremo".