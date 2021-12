Al Bano: "tra una settimana ritorno in pista a Ballando con le stelle per tentare il ripescaggio"

CELLINO SAN MARCO - "Fra una settimana io e Oxana Lebedew finalmente ritorniamo sulla pista di Ballando con le stelle per tentare di rientrare in gara. - afferma Al Bano, su un post instagram pubblicato ieri. Prosegue - Saremo ripescati? Dipende da voi". Di fatto ha invitato i telespettatori a votare da casa l'esibizione che svolgerà il cantante/ballerino salentino tra 7 giorni.

Al momento dell'uscita della graduatoria ed in seguito allo spareggio tra gli altri concorrenti Fabio Galante e Memo Remigi, Carrisi aveva bloccato la terza puntata del programma in onda su Rai 1, decidendo di ritirarsi. La star di Cellino San Marco in quel momento era secondo in classifica, ed aveva ballato un elegante valzer; l'esibizione, poi, era terminata cantando a cappella la sua canzone "E' la mia vita". Ora è pronto e tornare in gara ed ha avvisato tutti i suoi numerosi follower.