Atp finals: Nadal o Djokovic? La brindisina Flavia Pennetta esprime la sua preferenza

Come raccontato in un altro recente articolo su BrindisiReport.it, le Atp finals del tennis sono iniziate ieri (13 novembre) e si concluderanno in data 20 del corrente mese.

Tra gli ospiti principali, intenti nel seguire la manifestazione che si sta svolgendo a Torino, c'è anche la brindisina Flavia Pennetta. Una voce autorevole del mondo sportivo, che ha partecipato al dinner show inaugurale dell'evento di qualche giorno fa.

La donna, amatissima da tanti fan ed appassionati, nelle ultime ore ha condiviso sui social alcuni video che la riprendono - nell'impianto Alpitour, in cui si svolgono le gare - intenta nel firmare un numero ingente di autografi sulle palle da tennis portate dai richiedenti.

Djokovic o Nadal?

In una recente intervista, che ha rilasciato a Melissa Satta e che ha condiviso anche nelle sue instagram stories, l'ex atleta pugliese ha confidato la sua preferenza in relazione alla vittoria del grande torneo.

"Devo essere sincera. - Confida - Essendoci Nole e Rafael (si riferisce, evidentemente, a Djokovic e Nadal), il mio cuore vorrebbe che uno dei due vincesse. - Prosegue - In questo caso più Rafa, perché è l'unico torneo che a lui manca".

"Lo so, sembra incredibile, perché ha vinto tutti i tornei del mondo ma non è mai riuscito a portare a casa il master di fine anno. - Termina l'intervento - Sarebbe una conclusione perfetta per una carriera comunque già completa".

Sui tennisti più giovani

"Loro due, Djokovic e Nadal, affronteranno questi giovincelli che non hanno paura di niente, ma che - invece - sono molto determinati" afferma Flavia Pennetta.

"Forse anche, passami il termine, irrispettosi perché non manifestano reverenza al cospetto di queste leggende" prosegue, interloquendo con Melissa Satta.

"E credo - conclude - che questa sia proprio la loro forza, perché altrimenti non sarebbero dove sono arrivati ora".