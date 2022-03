Dal teatro alla tv: l'attrice Sara Bevilacqua partecipa ad una fiction in onda su Canale 5

BRINDISI - Sara Bevilacqua comparirà nella serie tv "Più forti del destino" in onda su Canale 5. L'attrice brindisina prenderà parte ad una scena nel corso delle 4 puntate che saranno trasmesse da domani.

Ma questo è solo uno dei molti tasselli che compongono la sua carriera, ad oggi lunga 25 anni, fondata sugli studi all'Accademia d'arte drammatica e sulla magia del teatro.

"Per la serie tv ho interpretato un piccolo ruolo ma sono contentissima perché ho avuto modo di collaborare con una produzione importante. - Afferma l'attrice alla redazione di BrindisiReport - Quella a cui ho preso parte è una scena molto rilevante e drammatica, in presenza di Loretta Goggi e Laura Chiatti. Non posso svelare niente, ma comparirò in un passaggio chiave per lo svolgimento della vicenda".

"Lavorare con Loretta Goggi è stato un piacere - confida Sara Bevilacqua - perché è una dei miei miti. Sul set si è dimostrata una grandissima persona, gentilissima con tutti".

Locandina evento spettacolo in data 21 marzo 2022

I progetti teatrali

L'attrice in questo periodo è in tournée a Bari con Il malato immaginario per la regia di Teresa Ludovico. Poi sarà in giro per la Puglia fino al 20 marzo. Il 21 al Piccinni di Bari prenderà parte allo spettacolo sulla storia di Michele Fazio, una vittima innocente di mafia, interpretando il ruolo della madre Lella".

Le donne e la loro forza

"Sia i ruoli che sto interpretando a teatro che quello nella serie tv Più forti del destino raccontano donne rivoluzionarie - afferma l'attrice - perché prendono in mano la vita e la stravolgono. Riescono a superare il dolore per poi trasformarlo in amore".