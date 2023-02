Ballerino latianese a Sanremo, performance con Lorella Cuccarini e Olly

LATIANO - In occasione della puntata di ieri (10 febbraio) del Festival di Sanremo 2023, nel corso della serata delle cover, il concorrente Olly ha interpretato il brano "La notte vola" (1988) di Lorella Cuccarini.

Ad accompagnarlo era presenta la stessa cantante, ballerina ed attrice romana. Quest'ultima, durante la performace, ha proposto un'esibizione di danza, accompagnata da uno specifico corpo di ballo. Tra i professionisti coinvolti c'era anche il latianese Alessandro Cavallo.

Già noto per la sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi, nel 2021 Cavallo ha conosciuto Lorella Cuccarini proprio in riferimento al suo impegno nella trasmissione targata mediaset: la donna, infatti, è stata la docente del giovane ballerino nel percorso svolto presso la nota scuola televisiva.

Su di lui, un po' di biografia

Nato a Brindisi nel 2000 - prima della sua esperienza televisiva - Alessandro Cavallo ha sempre vissuto a Latiano.

Da sempre appassionato di danza, comincia a studiare sin da piccolo nell' Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente frequenta il prestigioso corso di studi all’ Accademia del Teatro alla Scala di Milano dove riesce ad affinare la fortissima base classica che lo contraddistingue e a potenziare la tecnica di danza contemporanea. Si è distinto per aver avuto un percorso di formazione variegato che lo ha portato nel 2015 a essere selezionato per uno stage di due mesi all’ Opera di Bordeaux e l’anno successivo a vincere una borsa di studio per l’Ib stage di Barcellona. Nello stesso anno interpreta il principe di Cenerentola al Teatro La Scala di Milano e, dopo l’infortunio, torna nel 2019 sul palco facendo parte dell’organico del Balletto del Sud diretto da Fredy Franzutti. A gennaio 2021 entra ufficialmente nella scuola di Amici come concorrente, conquistando il banco tramite sfida.