L'incanto nel borgo dei presepi a Mesagne: tra le statuine c'è anche quella del sindaco

MESAGNE - Il frantoio semi-ipogeo collocato in via Santacesarea, nel centro storico di Mesagne, ospita l'esposizione permanente del borgo dei presepi. Spazio che proprio in questi giorni, e per tutto il periodo delle festività natalizie, si appresta ad accogliere un gran numero di visitatori.

In uno dei presepi è possibile ammirare le riproduzioni di alcuni dei luoghi più significativi della città: il castello, la Chiesa Madre con la piazza antistante, ed il Municipio. Proprio qui davanti è collocata la statuina del sindaco Toni Matarrelli.

Non mancano, ovviamente, anche i simboli classici della tradizione cristiana. Inoltre, quest'anno sarà possibile ammirare un presepe proveniente da Greccio (in provincia di Rieti nel Lazio), vera e propria patria di questa tradizione artigiana. Non a caso, secondo la credenza cattolica, si tratta del luogo in cui San Francesco inventò il primo presepe. Per mezzo di un "patto di fratellanza" tra i due Comuni è stato messo in atto uno scambio.

L'organizzazione dell'iniziativa è merito dell'omonima associazione "Il borgo dei presepi", composta del presidente Damiano Magrì, dal vicepresidente Antonio Danisi, dagli altri social Giuliano V. Radaelli (al quale è affidata la gestione patrimoniale), Emanuele Scianaro, Sergio Cavallo ed Alessandro Romano.

“È un luogo che ha un valore simbolico straordinario, un punto di riferimento – ha spiegato a tal proposito il primo cittadino Matarrelli - all’interno del quale è possibile ammirare il talento e la passione con cui gli artigiani e i volontari dell’associazione realizzano autentiche opere d’arte, un impegno, il loro, che non conosce stagioni e che nel periodo natalizio raggiunge la sua massima espressione”.

Il borgo dei presepi è aperto ogni giorno a partire dalle ore 18.00.