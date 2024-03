Brindisi e provincia, 150 pasti caldi a settimana donati per chi è in difficoltà

BRINDISI - La quarta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Brindisi e provincia dove McDonald’s, Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Puglia donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In provincia sono 150 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti locali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

I ristoranti McDonald’s di Brindisi in viale Caduti di Via Fani e di Mesagne sulla strada statale 7, presso il centro commerciale Appia Antica, sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’associazione Eben Ezer e alla parrocchia Santuario Mater Domini.

Sfruttando la capillarità di McDonald’s sul territorio e la capacità di ascoltare le necessità di chi vive situazioni difficili, quest’anno l’azienda e la sua fondazione hanno rinnovato il proprio impegno alla luce del complesso scenario socioeconomico attuale, puntando a rendere questa forma di sostegno continuativa nel tempo. Un proposito già messo in atto da diversi ristoranti che proseguono, dal lancio dell’iniziativa, con donazioni regolari a persone e famiglie in difficoltà.

La nuova edizione del progetto si inserisce nel più ampio percorso aziendale di avvicinamento e profondo sostegno alle comunità. Dal suo lancio, nel 2020, ha permesso di donare 527mila pasti totali in tutta Italia.

