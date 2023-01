Cappellino sottratto in aeroporto a Brindisi, l'Us Lecce invia un dono a Gabriel

BRINDISI - Una brutta esperienza si è trasformata in un ricordo indimenticabile per il piccolo Gabriel, 7 anni e tifosissimo del Lecce.

Il giovane supporter giallorosso - di origini salentine - vive in provincia di Bergamo con i suoi genitori, ma lo scorso 14 gennaio era presente allo Stadio Via del Mare per assistere alla gara di campionato tra il Lecce e il Milan. La partita, giocata splendidamente dai ragazzi di mister Baroni, si è conclusa con il risultato di 2 a 2.

Il giorno successivo, dovendo fare rientro nel Bergamasco, la famiglia intera si è recata presso l'Aeroporto del Salento di Brindisi. Gabriel portava con sé un cappellino con lo stemma del club (foto in basso).

Nell'area d'attesa - prima dell'imbarco - alle loro spalle erano seduti alcuni tifosi rossoneri, che - in un momento di distrazione - avrebbero fatto sparire (silenziosamente) il cappellino del giovane tifoso.

Un gesto vile, che trasmette ancor più sdegno poiché realizzato ai danni di un ragazzino.

I genitori, pur accorgendosi dell'accaduto, hanno responsabilmente ritenuto opportuno non intervenire, per evitare discussioni potenzialmente pericolose, tra l'altro alla presenza di un minore.

Lo spiacevole inconveniente ha rappresentato una delusione per il piccolo Gabriel, che - però - poche settimane dopo ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla società salentina. Un pacco regalo targato Us Lecce, infatti, ha raggiunto la provincia di Bergamo; dentro di esso erano presenti alcuni doni diretti a lui: una maglia bianca del suo giocatore preferito, Colombo, con le firme dei calciatori. E poi ancora altri oggetti contraddistinti dal simbolo della squadra: dei guanti, un berretto invernale, una sciarpa, il calendario, ed uno zainetto. Non poteva mancare, chiaramente, un altro cappellino.

"Ringraziamo la società del Lecce per l'intervento - affermano i familiari - così come Giampaolo Catalano Morelli e Pasquale Zonno, che si sono attivati per segnalare l'accaduto".

Alcuni "presunti tifosi", spesso mettono da parte troppo facilmente i valori base dello sport: rispetto, giustizia e correttezza. Per fortuna i sorrisi dei bambini, come quello di Gabriel, trasmettono una forza maggiore tale da offuscare i gesti stupidi degli imbecilli.