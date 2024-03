Nel rispetto della sua tradizione, a Carovigno la bandiera di "città dell'olio"

CAROVIGNO - Consegnata sabato 2 marzo la bandiera dell’associazione nazionale Città dell’olio al Comune di Carovigno, che entra così a far parte della grande rete che raccoglie quasi 500 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, che quest’anno festeggia 30 anni di attività.

Durante la cerimonia, svolta presso l’aula consiliare del Comune di Carovigno, si è tenuta la consegna della simbolica bandiera con l'intervento di Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno; Cesareo Troia, vice presidente nazionale e coordinatore regionale della Puglia Città dell’Olio; Vanni Sansonetti, segretario regionale Coordinamento Puglia Città dell’Olio.

“Carovigno Città dell’Olio è una opportunità per un Comune che dalla tradizionale vocazione olivicola intende coltivare nuove forme di conoscenza ed economia legate all’olivicoltura - ha dichiarato Lanzilotti -.E l’adesione ad uno dei circuiti nazionali dedicati all’olio può sicuramente offrire nuove occasioni di crescita, in termini di visibilità, coesione e promozione. Divenire Città dell’Olio era uno dei punti del nostro programma elettorale che possiamo dire di aver già portato a termine. Non ci resta che continuare in questa direzione curando tutte le iniziative di pubblico interesse che di volta in volta l’associazione nazionale propone agli enti soci. Cominceremo con il coinvolgimento delle aziende olivicole della Città per la raccolta di adesioni all’iniziativa “Merenda nell’Oliveta” in programma da fine aprile a fine giugno”.

“Ringrazio il dindaco Lanzilotti per aver aderito alla nostra Aasociazione dimostrando di avere a cuore l’olivicoltura del territorio - dice Cesareo Troia -. Questa scelta rappresenta un segnale concreto nei confronti dei produttori locali che attraverso le attività delle Città dell’Olio possono avere nuove opportunità di visibilità. Il Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Puglia in questa adesione ha avuto un ruolo strategico, faccio dunque i miei complimenti a tutti i colleghi amministratori che ne fanno parte. Come una vera squadra abbiamo lavorato al rafforzamento della rete e hanno intensificato le progettualità su temi per noi strategici: turismo dell’olio, agricoltura sostenibile, contrasto all’abbandono dei terreni agricoli e valorizzazione del paesaggio olivicolo”.

“L’adesione alla nostra associazione del Comune di Carovigno è un segnale di attenzione all’olivicoltura da parte dell’amministrazione locale che dimostra di aver saputo coglie il valore aggiunto del far parte di una rete nazionale che lavora insieme nella chiara direzione del voler dare slancio alla cultura dell’olio Evo, al turismo dell’olio all’agricoltura sociale. Ora siamo a quota 44 Comuni della Puglia e sappiamo che possiamo crescere ancora” ha dichiarato il segretario regionale delle Città dell’Olio pugliesi Vanni Sansonetti.

