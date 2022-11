BRINDISI - "La colpa è sempre dell'arbitro, un po' come accade per il sindaco" è stata la battuta di Marco Di Bello, eccellenza brindisina dell'arbitraggio nazionale ed internazionale.

Il noto "direttore di gara" è giunto presso la città adriatica in occasione dell'appuntamento "Fischia l'inizio", la settimana dedicata al mestiere dell'arbitro a Brindisi che si è conclusa in data 26 novembre, nella cornice affascinante del Bastione San Giacomo.



L'evento organizzato da Aia sezione arbitri Brindisi, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Brindisi, ha visto la partecipazione delle scuole di calcio di tutta la provincia per convegni, formazione, mostre e la terza edizione del premio "Carmine Contaldi".



Di Bello ha raccontato ai giovani aspiranti di sognare in grande perché lui è partito da Brindisi e le prime esperienze nel territorio sono state fondamentali per diventare quello che è oggi.



Un bellissimo messaggio per le ragazze e i ragazzi. Per loro confrontarsi con i propri riferimenti faccia a faccia è un'esperienza di grande crescita.

Il sindaco di Brindisi ha raccontato l'iniziativa con un post sui social, arricchito dalle foto dell'evento.

Lo stesso arbitro, tra le sue instagram stories, ha ricondiviso il messaggio di Riccardo Rossi

Di Bello, breve biografia

Marco Di Bello è nato a Brindisi il 12 luglio 1981. Nel 2000 ha esordito come arbitro nel corso della gara tra i giovanissimi provinciali di Cisternino e Fasano, terminata per 4-2.

Il 2 luglio 2014, dopo tre stagioni in CAN B, totalizzando 52 gare in Serie B, si è appreso della sua promozione in CAN A. La prima partita è stata quella tra Udinese ed Empoli presso lo stadio Friuli, attuale Dacia Arena.

Il 21 aprile 2021 viene selezionato ufficialmente dalla UEFA come addetto VAR per gli EURO 2020.