Concorso internazionale di danza “Domenico Modugno”: giovane brindisina sul podio

LECCE - Si è conclusa con un secondo posto nella categoria Contemporany Junior, I’esperienza della giovanissima brindisina Ginevra Intiglietta di 10 anni alla decima edizione del Concorso internazionale di danza classica e danza contemporanea “Domenico Modugno”. L'evento si è svolto nelle giornate del 22 e 23 marzo scorsi a Lecce. Proprio qui ballerine provenienti da diverse parti del mondo si sono incontrate e confrontate tra loro.

Oltre al podio, ed all'invito a partecipare al "Premio internazionale danza giovani città di Sanremo", prestigiosa competizione che si terrà presso il teatro Ariston della "Città dei fiori" l'11 maggio, Ginevra è stata anche selezionata per esibirsi al galà conclusivo della stessa competizione che si è tenuto il 24 marzo presso il teatro Apollo di Lecce.

Ginevra Intiglietta è un'allieva della scuola di danza "La maison de la danse" delle maestre Annalisa e Maristella Monaco. Nonostante la giovane età, si è già distinta in tutte le varie competizioni a cui ha partecipato. Tra i successi spicca il primo posto nella categoria Solista contemporaneo al concorso "Lecce danza in scena 2023"; poi un altro primo posto, sempre nella categoria Solista contemporaneo, si è aggiunto durante l'edizione "Sperimentazioni coreografiche" svoltasi a San Michele Salentino nel novembre 2023. Il mese successivo Ginevrà ha vinto anche il "Premio danza Calabria". Altri successi sono stati il riconoscimento come miglior talento nell'edizione "Premio ondine 2023" e nella competizione "Danza estate Puglia 2023".

