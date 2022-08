Conoscere e vivere Brindisi, settembre ed ottobre saranno ricchi di appuntamenti

BRINDISI - Sono aperte le prenotazioni per le attività di settembre ed ottobre del programma di appuntamenti gratuiti per vivere e conoscere la città "SEABrindisi - un viaggio tra memoria e futuro" iniziato a metà luglio.

Escursioni, visite guidate e performative, rievocazioni storiche, esperienze enogastronomiche e di tradizione, attività in natura, in mare e di promozione della lettura sono prenotabili al numero dell’Infopoint Brindisi 0831 228784 (tutti i giorni dalle ore 10 alle 19) oppure online sulla piattaforma eventbrite a questo link diretto: https://bit.ly/3yvuIat

Sul sito del Comune si può leggere la descrizione di tutti gli appuntamenti qui: https://bit.ly/3AB91bm

Le iniziative gratuite sono promosse dall'amministrazione comunale, beneficiaria del finanziamento della Regione Puglia per potenziare gli info-point e l’offerta turistica. Di seguito è stato inserito l'elenco delle attività.

Le iniziative

2 SETTEMBRE 2022 ore 17:00

Caccia al tesoro di Federico II tra passato e futuro a cura della History Digital Library in collaborazione con il circolo della Vela di Brindisi. Nella History Digital Library sul lungomare di Brindisi prenderà vita l’avvincente Caccia al Tesoro di Federico II. Si farà un viaggio nel tempo tra passato e futuro sui passi dell’imperatore, di pirati e cavalieri templari. Verranno scoperti i racconti avvincenti esplorando Brindisi e i suoi tesori. Punto di ritrovo: History Digital Library (Casa del Turista)



2 SETTEMBRE 2022 ore 18:00

Escursioni in Vigna. Passeggiata e degustazioni vini a cura di Tenute Rubino, nei vigneti delle Tenute di Jaddico. L'esperienza si concluderà una seconda degustazione di prodotti tipici al tramonto. Punto di ritrovo: Tenute di Jaddico - contrada Apani Giancola



3 SETTEMBRE ORE 17:00

Book Experience sul Lungomare di Brindisi a cura della Biblioteca History Digital Library. Nella History Digital Library sul lungomare di Brindisi farai un viaggio sensoriale dalle origini della scrittura alle nuove frontiere della comunicazione. Book Experience è un percorso che stimola la conoscenza dei materiali e degli strumenti grafologici che hanno preceduto la comparsa del libro a stampa. Al piano primo, la biblioteca di comunità, con i supporti tecnologici e le raccolte librarie, è lo spazio ideale per laboratori, eventi, attività didattiche ed esperienze immersive.

Punto di ritrovo: Casa del Turista

Libri e promozione della lettura



4 SETTEMBRE 2022 ore 17:00

Book Experience sul Lungomare di Brindisi a cura della Biblioteca History Digital Library. Nella History Digital Library sul lungomare di Brindisi farai un viaggio sensoriale dalle origini della scrittura alle nuove frontiere della comunicazione. Book Experience è un percorso viaggio che stimola la conoscenza dei materiali e degli strumenti grafologici che hanno preceduto la comparsa del libro a stampa. Al piano primo, la biblioteca di comunità, con i supporti tecnologici e le raccolte librarie, è lo spazio ideale per laboratori, eventi, attività didattiche ed esperienze immersive. Punto di ritrovo: Casa del Turista



7 SETTEMBRE 2022 ORE 09:00

Brindisi tra scorci e folklore locale a cura di Brindisi Experience. Un tour guidato nel centro cittadino alla scoperta del suo antico patrimonio, delle piazze, del lungomare e del porto naturale. Punto di ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele II



10 SETTEMBRE 2022 ORE 15.30