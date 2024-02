La Coppa Davis arriva a Fasano: esposta la copia ufficiale

FASANO – La copia ufficiale della Coppa Davis vinta - dopo un’attesa lunga 47 anni - a Malaga dalla Nazionale italiana lo scorso novembre 2023, trascinata da uno strepitoso Jannik Sinner e Matteo Berrettini, fa tappa a Fasano. Il trofeo sarà esposto in occasione della cerimonia pubblica che si terrà mercoledì 14 febbraio alle ore 10:30 al Palazzetto dello Sport di Vigna Marina.

Ospite del talk celebrativo il team manager della Nazionale italiana di tennis e direttore della Scuola nazionale maestri istituto di formazione "Roberto Lombardi" Michelangelo Dell'Edera, che dialogherà con Mimmo Capozzi, responsabile dell’ufficio comunicazione del Comune di Fasano, testimoniando come in poco meno di vent'anni il tennis italiano sia passato dal punto più basso della sua storia all'essere il più promettente al mondo.

Fautori dell’evento - organizzato dal Comune di Fasano in collaborazione col Tennis Club Fasano - il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota e il presidente del Tennis Club Fasano Stefano Lozupone.

La Coppa Davis è una delle competizioni più antiche e prestigiose al mondo. La prima edizione si disputò esattamente nel 1900. Naturalmente rispetto alla versione originale il trofeo è cambiato, non fosse altro per aggiungere i nomi dei tanti vincitori in oltre un secolo di storia. Il team di tennisti che la vince riceve una coppa identica, ma in miniatura.

"Siamo orgogliosi di poter vivere a Fasano un'occasione irripetibile – dichiara l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota –, un momento che permetterà a ragazzi, adulti e appassionati di toccare con mano la famosa 'insalatiera' che ha fatto la storia del tennis. Questo non è solo un evento, ma anche e soprattutto un momento di festa per il Tennis Club promotore della iniziativa, per tutti i sodalizi tennistici e sportivi del territorio e anche per l'intera comunità fasanese, un'esperienza unica che celebra la passione, il coraggio e la capacità di fare rete tra il mondo dell'associazionismo sportivo e le istituzioni".

"Con grande orgoglio – spiega il presidente del Tennis Club Fasano Stefano Lozupone – siamo lieti di ospitare a Fasano la Coppa Davis, un evento straordinario per tutti gli appassionati di tennis e per gli sportivi della nostra città. Un trofeo che anche in miniatura genera fascino e restituisce a pieno il gran momento del movimento tennistico italiano".

