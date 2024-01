Esce "Tutto come prima", il brano del gruppo mesagnese Tolleranza Zero

MESAGNE - Il gruppo mesagnese dei Tolleranza Zero ha pubblicato un nuovo brano, dal titolo “Tutto come prima”. La nuova canzone è già presente su tutte le piattaforme digitali e porta la firma di Fabrizio Valentini, voce e chitarra del gruppo.

Sin dalle prime battute, il brano riporta nel testo il racconto di una storia d’amore che sembra essere come molte altre, con la quotidianità di un rapporto che forse stanca una delle due parti.

“Alzo gli occhi e nel mio giardino/tante idee da coltivare/ma il vento se le porta via”. Quando tutto sembra perdersi, ecco che la sola comparsa della persona amata riesce a far tornare la voglia di vivere. O almeno, così pare.

“Eccoti, eccoti, sei tornata. Tutto è rimasto come prima, tra noi…Per ore non ho pensato a te e quando manchi tu, non mi viene, non lo so cosa scrivere… Eccoti, eccoti, un sorriso. Eccoti, eccoti, un abbraccio. Tutto è rimasto come prima”.

I Tolleranza Zero sono Fabrizio Valentini (chitarra e voce), Piero De Matteis (chitarra e cori), Gianni Manca (chitarra), Luca Andrea Sconosciuto (chitarra acustica e sintetizzatori), Carmelo Profilo (basso), Paride Dell’Aquila (batteria) e Cosimo Andriola (piano).

Il progetto grafico di copertina è stato realizzato da Carlo, un piccolo fan del gruppo di 8 anni. Il brano “Tutto come prima”, registrato presso gli One Studio Recording di Latiano (Br) e arrangiato da Fabrizio Valentini con la collaborazione di Giovanni Facecchia per la sessione ritmica, è disponibile su tutte le piattaforme musicali in streaming.