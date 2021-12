I 5 pub - steakhouse della provincia di Brindisi da non perdere

BRINDISI - Decidere di trascorrere una serata gustando ottimi pasti pone il tema di scegliere un luogo che coniughi al meglio la qualità dei prodotti culinari a quella del servizi proposti. Negli ultimi anni ha preso piede tra i consumatori brindisini l'usanza di recarsi in locali del tipo pub - steakhouse, presso cui assaporare panini o piatti di carne con contorni di vario genere.

Di seguito selezioniamo 5 fra le migliori attività della provincia, collocati principalmente nella città di Mesagne. Ovviamente ci sono anche altre posti che meriterebbero di essere citati; la scelta è stata dettata dai dati offerti dagli utenti di Tripadvisor, tra quei pub che presentano il maggior numero di recensioni in rapporto a quelle positive. Occorre precisare che la presente lista non è una classifica.

1. Baba

Attività presente sulla struttura collocata sopra la centralissima piazza Commestibili di Mesagne. Durante il periodo estivo è possibile gustare ottime pietanze all'aperto, osservando dall'alto lo splendido centro storico della cittadina messapica. La scelta che si pone riguarda i particolari panini da farcire con condimenti di vario tipo, e le saporitissime varianti di pizza presenti nel menù. Fa riflettere il commento di un utente su Tripadvisor che risale a 4 settimane fa: "Circa 2 anni fa avevo dato 2 stelle su 5 a questo locale; ieri sera, con estremo piacere, mi sono ricreduta. Arrosto misto consigliatissimo, ottima la qualità della carne e le patate di contorno eccezionali. Tempi di attesa, tenendo conto che era sabato e il locale pieno, non lunghissimi anzi nella media. E che dire del personale? Eccellente". Leggi le recensioni su Tripadvisor

2. Seven B

Attività aperta da diversi anni, ormai diventata una certezza per la città di Mesagne e per tutto il territorio. Il menù, ricco e completo, consente di soddisfare anche il palato dei clienti più esigenti. Tra le specialità della casa, non si può tralasciare la scelta delle birre del mese, che variano con il tempo per fornire ai clienti un servizio di qualità. Tra i commenti recenti: "Cenato la sera di Hallowen. Ampia scelta di panini e pucce con una buona la qualità delle birre. Prezzi nella media. Personale davvero gentilissimo". Vedi le recensioni su Tripadvisor

3. Social Hamburgeria

Sito a Brindisi in via Duomo 19, le recensioni sul locale lasciate dagli utenti non lasciano dubbi: "Hamburgeria di fiducia da anni, mai sbagliato un colpo. Puntualità, gentilezza e soprattutto panini eccezionali. Prezzo onesto, ed è facile capire come non risparmino sulla scelta della materia prima. Se volete un buon Hamburgher è super consigliato! - e ancora - Vasta scelta di panini accompagnata da un ambiente piacevole, posto perfetto per trascorrere una serata tra amici". Vedi le recensioni su Tripadvisor

4. Burger Eat Gourmet

"Trovato quasi per caso, questo posto si rivela una piacevole scoperta, innanzitutto per la location con un design curato e particolare e per il servizio gentile e veloce. - afferma una delle recensioni - Il menù digitale offre panini e piatti sia di terra che di mare e baguette gourmet. Unica pecca è l'assenza di fritti/contorni. Noi abbiamo ordinato un panino Barocco ed un Truffle Burger che oltre a soddisfare il gusto, ha soddisfatto la vista in quanto la preparazione (spolverata di tartufo bianco e limone) è stata ultimata al tavolo. La carne tenera e saporita viene cotta in base all'esigenza del cliente. Conto proporzionato alla qualità del cibo". Vedi le recensioni su Tripadvisor

5. Celtic Pub

Il locale si trova in prossimità della "Porta grande" di Mesagne, punto d'accesso al centro storico a forma di cuore. L'impatto del Celtic pub sugli utenti è incredibile: "Sono andata un po’ scettica, ma eravamo in dieci e mi sono uniformata alla scelta della maggioranza! È stata una splendida sorpresa! Personale gentilissimo e preparato, menú variegato, davvero per tutti i gusti. - continua - Ottima scelta di birre! La “sommelier”, Natalie, sorridente solare e preparata! Il pane degli hamburger preparato in casa dal bravissimo giovane chef Gabriele. Io ho preso un “American” cottura della carne perfetta, il tutto armonizzava ottimamente. Lo consiglio vivamente". Leggi le recensioni su Tripadvisor

Per segnalare altre attività meritevoli, anche aperte da poco, scrivere a guarini.cos@gmail.com