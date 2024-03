Lupin ricompare in un video musicale: l'idea è di un cantante brindisino

BRINDISI - Riproporre la melodia ed il ritmo di una delle sigle di cartoni animati più amate dagli appassionati del genere e non solo. Questa è l'idea messa in pratica dal cantante brindisino Iunco, che in un video musicale appena pubblicato su youtube ha interpretato il brano "L'incorreggibile Lupin", sigla dell'omonimo personaggio.

La clip mostra in breve alcune delle avventure del ladro più famoso del mondo, sempre pronto all’azione. Sono presenti anche gli altri protagonisti del cartone fra cui l’antagonista per antonomasia di Lupin, l’ispettore Zenigata, in continuo tormento nel cercare di catturare il suo rivale.

La produzione del filmato è affidata a One recording studio di Latiano. Andrea Romanazzi ha svolto il ruolo di videomaker e regista.

Biografia

Sin da piccolo, Iunco dimostra di avere una vocazione per il canto, tanto da iniziare a registrare la propria voce con le audiocassette già all'età di 3 anni.

Con il tempo, durante gli anni della scuola media, inizia a prendere delle lezioni di canto. Successivamente partecipa ai primi eventi canori del territorio, cercando di farsi conoscere il più possibile. Tanti i giudizi positivi così come le critiche, che però hanno rafforzato il giovane artista, inducendolo a migliorare e a studiare sempre di più.

Su tutte vanno segnalate la partecipazione alla nona edizione del Tour Music Fest nel 2016, il master con Giovanna Nocetti nel 2021 ed il contest "Vinci il tuo singolo" nel 2022 (Premio New Generation) diretto dai maestri Tano Campagnoli, Mario Guida e Gennaro Quirito.

Nel 2023 Iunco frequenta la Joseba Academy a Roma per un corso di alto perfezionamento con il coach Gianni Testa, il maestro Enzo campagnoli (direttore d'orchestra a Sanremo) e insegnanti di grande spessore come Dada Loi, Francesca Ficara e Luca Pitteri.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui