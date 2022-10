Mesagne, la città in onda su canale 5 per la trasmissione "Scherzi a parte"

MESAGNE - Domenica prossima, 16 ottobre 2022, la città messapica comparirà in onda su canale 5. Come raccontato circa un mese fa, in un altro articolo di BrindisiReport.it, la troupe della nota trasmissione Scherzi a parte ha girato alcune scene in merito ad uno scherzo che ha avuto come protagonista la showgirl e presentatrice Elisabetta Gregoraci.

Le riprese sono state eseguite nello scorso mese di marzo nel cuore del centro storico. Il tutto si svolse in gran segreto, celando l'accaduto come un finto spot promozionale per la Regione Puglia.

La realizzazione ha avuto il sostegno del sindaco - nonché presidente della provincia - Antonio Matarrelli, dell'architetto Marta Caliolo, della dottoressa Stefania Palana e del consigliere comunale Vincenzo Sicilia.

Mesagne comparirà in onda presso l'emittente nazionale grazie all'intervento del giovane mesagnese Antonio Tocci, che fa parte dello staff degli autori dello stesso programma targato mediaset.

Tra coloro che hanno partecipato alla riuscita dello scherzo, va sottolineata la collaborazione delle seguenti persone: Cesare Pasimeni, Carmen Longo, Pasquale Oliva, Cosimo Falcone, enny Ribezzo e la banda del Comune di Mesagne.

Elisabetta Gregoraci: breve biografia

Elisabetta Gregoraci (Soverato, 8 febbraio 1980) è una showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Nell'estate 2006 balza al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l'imprenditore Flavio Briatore, in quel momento direttore generale del team di Formula 1 della Renault, a seguito di un incontro avvenuto nel novembre 2005. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale. Attualmente è una conduttrice televisiva, volto delle estati del Battiti Live.