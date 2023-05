Santuario di Cotrino, 100 esemplari particolari di bonsai in mostra nel chiostro

LATIANO - In occasione del centenario della presenza dei monaci cistercensi nel santuario Santa Maria di Cotrino, dal 5 al 7 maggio, nel chiostro del monastero si terrà l'evento “Bonsai world”. In mostra ci saranno 100 esemplari di bonsai, unici ed esclusivi, che compongono il giardino dell'esperto David Masi. L'evento è presentato da Marcello Caforio.

Una mostra fatta di “sculture viventi”: opere d’arte rare, spettacolari, realizzate da madre natura, con l’aiuto della sapiente mano dell’uomo. L'inaugurazione si svolgerà domani, 5 maggio, alle ore 10:00 presso l’auditorium del santuario con una madrina d’eccezione: la principessa Fabrizia Dentice Di Frasso.

L'evento sarà libero e gratuito. La mattina si potrà accedere dalle ore 10:30 alle 13:00, mentre il pomeriggio dalle 17:30 alle 20:30.

I bonsai in mostra: info

David Masi ha coltivato questa passione grazie al padre: “L’incontro con i bonsai non è stato un amore a prima vista - racconta - Sono entrato in questo mondo quando avevo circa 15 anni, perché mio padre, che evidentemente un colpo di fulmine lo aveva avuto eccome, si era buttato in questa nuova avventura lavorativa, coinvolgendo tutta la famiglia”.

"Una scelta non facile per il tempo e per il territorio, perché si trattava di un genere di commercio nuovo e particolare, di nicchia, che si affermava al Nord dell’Italia con il movimento del bonsaismo, mentre al Sud annaspava".

"Quindi, la scelta di andare incontro al pubblico di appassionati, spostandosi e partecipando alle mostre: qui è nata la frequentazione con i maestri giapponesi, veri cultori di quest’arte".

"Poi la scelta di realizzare il mio giardino personale, che è di famiglia - Conclude Masi - Oggi non vivrei serenamente stando lontano dai miei alberelli".