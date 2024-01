"Abbandono rifiuti in via Giulio Cesare, ora basta. Servono telecamere"

Materassi, tavole di legno e mobili smontati: è una piccola discarica a cielo aperto quella che i residenti di via Giulio Cesare (rione Commenda di Brindisi) sono costretti ad "ammirare". Gli incivili si fanno riconoscere, si dice. Ma per riconoscere questi incivili e inchiodarli alle proprie responsabilità servirebbero le telecamere.

Ecco la riflessione di una nostra lettrice: "Dopo diverse segnalazioni, noi residenti di via Giulio Cesare siamo esasperati dal continuo abbandono di rifiuti di qualsiasi genere. Abbiamo fatto richiesta diverse volte per le telecamere visto che 'alcuni cittadini' non hanno alcun rispetto per il decoro urbano. Per l'ennesima volta chiedediamo un aiuto affinché il problema venga risolto definitivamente. Devono essere presi seri provvedimenti dopo questo scempio".