Casale, traffico in tilt vicino alle scuole: "Situazione insostenibile"

BRINDISI - Nuova segnalazione riguardo al disagio in fatto di traffico che si vive al quartiere Casale a Brindisi durante l'orario di ingresso e di uscita dalle scuole. "Scrivo qui per segnalare una situazione veramente critica. Premetto che lavoro a Brindisi e tutti i giorni vengo dalla provincia di Lecce. Lavoro in zona Casale dove ogni anno da settembre a giugno ovvero tutto il periodo scolastico nell'ora in cui escono i ragazzi da scuola è il delirio: un tratto di strada che normalmente si percorre in cinque minuti nel periodo scolastico almeno mezz'ora".

"Come mai non vi è presenza di nessun agente della Polizia locale che gestisce un po' il traffico? Possibile che tra le macchine dei genitori, i ragazzi fuori dalle scuole, i pullman e persone che a quell'ora smontano dal lavoro una città va in crisi? Ne va anche della sicurezza dei ragazzi. E' veramente una situazione insostenibile". E purtroppo la scorsa settimana due studenti sono stati investiti.