Ingorgo giornaliero davanti alle scuole del Casale: traffico in tilt e rischio di incidenti

BRINDISI - Anche quest'anno, come accade ormai da diverso tempo, a partire dal mese di settembre si ripetono i disagi al quartiere Casale, in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli allievi dalle scuole.

L'importante numero di istituti scolastici presenti nella zona, contribuisce in modo determinante alla congestione del traffico. Solitamente, infatti, accade che gli automobilisti rimangano bloccati per ben più di un'ora nei propri veicoli.

Un inconveniente che colpisce in modo significativo i residenti, che hanno già provveduto a far giungere la loro denuncia all'Amministrazione comunale, ed associano tale situazione alle "scelte scellerate" effettuate in passato.

Nello specifico, molti sono gli istituti che durante gli anni hanno trovato sede nel quartiere: le scuole dell’infanzia “Maria Boschetti Alberti” e “Sant’Antonio da Padova”, le primarie “G. Calò”, “Sant’Antonio da Padova” e “Marinaio d’Italia”; la secondaria di primo grado “J. F. Kennedy”; l'istituto tecnico “E. Majorana” e l'istituto tecnico-tecnologico “G. Giorgi”; l'istituto professionale “Ferrari-De Marco-Valzani”; l'istituto tecnico “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”; il liceo scientifico statale “Fermi-Monticelli”.

"Un quartiere, una strada, undici scuole. Sei di queste nel raggio di 150 metri" - lamenta il residente Giuseppe Alberto Patisso in una lettera fatta pervenire alla Giunta comunale - La situazione non è più tollerabile, il rapporto alunni/macchine continua a crescere ogni anno" prosegue.

I lavori stradali effettuati nella zona in questo periodo, così come il transito dei pullman lungo le vie che costeggiano le scuole, di certo non facilitano la fluidità del traffico, anzi finiscono per diventare rischiosi. Gruppi consistenti di alunni - solitamente - occupano parte delle carreggiate in attesa dei bus, e poi corrono verso tali mezzi per potersi accaparrare un posto al loro interno. Il rischio di probabili incidenti è all'ordine del giorno.

Per tutti questi motivi, i residenti chiedono l'intervento dell'Amministrazione comunale in modo da trovare una soluzione - magari figlia di un dialogo aperto - che coinvolga le scuole ed i loro dirigenti.