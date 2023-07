"Cibo scongelato ed elettrodomestici ko per il blackout: chi ripaga i danni"?

BRINDISI - Il blackout che ha interessato ieri alcune zone di Brindisi e della litoranea non ha creato difficoltà e danni solo a ristoratori e gestori di lidi (come raccontato in questo nostro articolo), ma - com'è ovvio che sia - anche ai residenti di tale zone. L'elettricità "andava e veniva" durante il giorno, poi, dopo le 19, il blackout, fin quasi alle 3 di notte. In un altro articolo raccontiamo i vari stop e gli interventi dei tecnici di E-Distribuzione, qui raccogliamo lo sfogo della nostra lettrice, che abita in zona Materdomini, riportandolo integralmente di seguito.

"Nel mio condominio siamo rimasti anche senza l'acqua perché si sono bruciate le pompe. In casa si è scongelato tutto, per non parlare degli elettrodomestici: in casa mia si è spento il frigo e non si riaccende, si è fulminato il contatore salva-vita". Come era prevedibile, non si tratta di un caso isolato. Spiega la nostra lettrice: "Ho saputo che anche altre famiglie hanno avuto danni. In passato sono state fatte denunce di rimborso all'Enel, ma senza risultato". Insomma, tanti danni. Ma chi rimborsa?