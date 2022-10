Cillarese: bagni per gli uomini sporchi, maleodoranti e con escrementi di animali

BRINDISI - Escrementi di topi e uccelli sulle parenti, sporcizia e cattivi odori. Tre su cinque sono chiusi a chiave. E' questo lo stato in cui versano bagni pubblici del parco del Cillarese. La segnalazione corredata di foto si riferisce a domenica 2 ottobre quando con la bella giornata il parco urbano è stato meta di decine di famiglie.

"Versano in stato di abbandono, chi li utilizza rischia anche di prendersi un'infezione. Entrandoci ci si rende subito conto che non vengono puliti regolarmente ma chi se ne occupa non fa altro che aprire le porte e nemmeno tutte. Domenica scorsa tre su cinque erano chiusi a chiave. E' un gran peccato se si considera che nelle belle giornate il parco è frequentato soprattutto da famiglie con bambini", spiega uno dei frequentatori.