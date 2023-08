Gallery





BRINDISI - Una nostra lettrice ci ha inviato quattro scatti - pubblicati in questa pagina - per segnalare "lo stato di completo abbandono in cui si trovano le calette e le dune situate a nord di Brindisi, in contrada Posticeddu, ricoperte di rifiuti. Sarebbe opportuno, dato il divieto di accesso alla falesia per pericolo di crollo, impedire l'accesso ai bagnanti e comunque provvedere alla rimozione dei rifiuti", spiega.