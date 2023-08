Cantiere pista ciclabile in viale Aldo Moro: uno scempio a cielo aperto

Non voglio assolutamente affrontare in questa sede il discorso sull' (in)utilità della pista ciclabile di viale Aldo Moro, né tantomeno quello dei tempi biblici di realizzazione della stessa (credo che i lavori siano iniziati 11 mesi fa e non mi pare che siano neanche al 50%) e ancor meno discutere sulla necessità di usare manufatti di cemento così pesanti ed ingombranti.

Mi preme invece segnalare le condizioni di degrado , disordine e sporcizia in cui versano tutte le aree interessate dal cantiere. Una delle regole principali per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi si trova a passare nei pressi di dell' area di lavoro (peraltro mal delimitata) è tenere pulito e ordinato il posto di lavoro. Non mi pare sia questo il caso, come la foto dimostra, e mi chiedo: ma non c'è proprio nessuno (delle ditte o del Comune) preposto a far rispettare questa regola.

Ing. Roberto Guarini