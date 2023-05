Fioriera trasformata in pattumiera: ancora inciviltà al parco Cillarese

Una fioriera trasformata in pattumiera. Accade al parco Cillarese, dove si registra l’ennesimo atto di inciviltà. Questo il biglietto da visita con cui si presentava stamattina il polmone verde nel centro urbano: un sacchetto della spazzatura pieno di lattine, un pacchetto di sigarette e vari tovaglioli di carta gettati in quello che era stato concepita come una fioriera. La segnalazione arriva da un cittadino. Nei giorni scorsi, invece, un altro frequentatore aveva segnalato lo stato di assoluto degrado in cui versavano i servizi igienici, appena vandalizzati. Nessun rispetto, insomma, per il parco.