Inquinatori senza scrupoli: campagne sempre più piene di discariche

Altro che passeggiate salutari all'aria aperta. Le campagne del Brindisino ma anche quelle di altre zone pugliesi sono sempre più disseminate di rifiuti. Una vera e propria piaga sociale che sembra non avere soluzione. Le foto a corredo di questa segnalazione sono state scattate sulla strada secondaria che collega Cellino San Marco a San Donaci, da uno dei tanti cittadini che scelgono le zone rurali per passeggiare all'aperto.

Ma di salutare c'è poco quanto niente: ai margini della carreggiata ci sono cumuli di spazzatura di ogni genere. Eppure in tutti i Comuni il servizio di raccolta dei rifiuti avviene a domicilio. Perchè tanto accanimento contro la Natura e l'Ambiente? Perchè chi compie queste azioni non si rende conto che arreca danni alla salute? All'uomo, alle generazioni future? I danni provocati dall'inquinamento dei terreni, delle falde acquifere, dei canali, sono noti e scientificamente provati. Cosa serve ancora per far comprendere che abbandonare rifiuti è pericoloso per tutti?

