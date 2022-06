Soggiorno pugliese per Melissa Satta, che fa tappa anche in provincia di Brindisi

CISTERNINO - Con l'arrivo dell'estate, in Puglia continuano ad arrivare volti noti. Una tendenza consolidata nel corso degli ultimi anni.

Nella giornata di oggi, in provincia di Brindisi, si è registrata la presenza di Melissa Satta: conduttrice e showgirl diventata famosa - ormai diversi anni fa - per il ruolo di velina nel programma Striscia la notizia su Canale 5 (dal 2003 al 2006). In seguito ha preso parte ad altre trasmissioni televisive legate al mondo del calcio come Tiki Taka su Italia 1 e - quest'anno - ha vestito i panni dell'opinionista al fianco di Fabio Caressa su Sky.

Con più di quattro milioni e mezzo di follower, Satta ha postato delle instagram stories mentre si trovava a Cisternino presso il resort Trullo mo'.

Diversi scatti sono stati utilizzati per pubblicizzare una nuova linea di costumi, mentre altri semplicemente per condividere il piacere cha ha provato durante la "giornata pugliese".

Trovano spazio - così - immagini in corrispondenza dei trulli, caratteristici della Valle d'Itria, e del cibo assaporato nel corso della sua permanenza in regione, dove ha visitato anche la città di Trani.

Dopo aver trascorso il pomeriggio in piscina, ha postato una foto con la localizzazione nel centro storico della città di Cisternino.