Statue a grandezza naturale restaurate: il calvario di Brindisi apre le sue porte

BRINDISI - Come accade ogni anno, nel periodo della santa Pasqua si aprono le porte del calvario di via Santa Margherita angolo via Carmine. Una ricorrenza che è entrata di diritto a far parte della tradizione brindisina. Per questo la famiglia Caforio-Gioia, che lo cura e gestisce, ha invitato la cittadinanza a visitare il complesso, presso cui sono conservate le statue a grandezza naturale raffiguranti Gesù Cristo e Maria Vergine.

L'occasione sarà propizia oltre che per rispettare i riti cattolici della settimana santa, anche al fine di ammirare le statue restaurate dal maestro Pino Nardelli. Quest'ultimo, con la sua sapienza, è riuscito a ridare naturalezza e veridicità all'incarnato delle opere, contraddistinte da un effetto realistico ed emozionante sotto tutti i punti di vista.

Durante il periodo pasquale, l'allestimento floreale presso il calvario di Brindisi si avvale del lavoro di Maurizio Manfreda, che ha creato il clima adatto per enfatizzare la sacralità del luogo e per accogliere la devozione dei fedeli che vorranno accedere alla struttura.

Com'è noto, i riti religiosi in città continueranno a svolgersi anche domani (29 marzo) con la santa processione del venerdì dei misteri, che prevede la sosta presso il calvario di via Santa Margherita.

Pillole di storia

La struttura nacque nel 1830 per volontà di monsignor Pietro Consiglio, tra il 1826 e il 1839 arcivescovo di Brindisi e di Ostuni. Dopo quel periodo, però, ha versato in uno stato di abbandono, finché - negli ultimi anni - il brindisino Francesco Viola non ha deciso di sistemarlo e di restituire splendore al luogo rendendo omaggio all'intera città.

