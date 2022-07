Vacanze in Puglia per Andrea Iannone, ospite di un resort brindisino

ORIA - La instagram stories pubblicata ieri, sul profilo instagram ufficiale di Andrea Iannone, racconta dell'ennesimo vip approdato in Puglia per le vacanze. Ad ospitare il pilota di motociclismo ci ha pensato il resort Lena Boutique di Oria.

Si tratta di una villa mediterranea collocata nel cuore della provincia di Brindisi, dotata - tra le tante cose - di una piscina, di una palestra, ed una sezione spa.

"Thanks for the hospitality - scrive in inglese il motociclista, che prosegue - A wonderful and unique reality in Puglia", che in italiano vuol dire "grazie per l'ospitalità, Una realtà meravigliosa ed unica in Puglia".

Nella giornata di ieri, Iannone ha condiviso anche altri momenti della sua permanenza vacanziera, immortalando le "spiagge caraibiche" del versante ionico leccese.

Nello specifico, nel primissimo pomeriggio si è recato presso lo stabilimento Bahia di Porto Cesareo: tanti gli scatti di curiosi e fan che - avendo riconosciuto il volto noto - non hanno perso l'occasione di chiedere un selfie.

Va tenuto presente - inoltre - che a parte le proprie doti sportive, Iannone qualche anno fa ha "infiammato" le pagine di gossip per una relazione con le showgirl e presentatrice argentina Belèn Rodriguez. Una storia sentimentale che - complessivamente - è durata dal 2016 al 2018. A confermare il suo feeling con il mondo dello spettacolo, anche la partecipazione al programma televisivo Ballando con le stelle in onda su Rai 1. Tutto ciò ha reso il pilota una personalità conosciuta nel settore dell'intrattenimento oltre che quello sportivo.