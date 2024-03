Il kickboxer brindisino Daniele Bungaro conquista il titolo mondiale

BRINDISI - Il brindisino Daniele Bungaro, dell'Athletic sport center di Villa Castelli è il nuovo campione mondiale di kIck boxing, specialità Low Kick, categoria di peso - 60Kg. Si è conclusa sabato 23 marzo l'Italian world cup di Kick boxing, organizzata dalla Wako (World association of Kickboxing organizations), in collaborazione con FederKombat, unica federazione riconosciuta dal Coni per ciò che riguarda gli sport da combattimento. L'evento si è svolto in Italia e precisamente a Jesolo dal 21 al 23 marzo scorsi.

Daniele Bungaro, atleta ventenne, brindisino Doc, guidato dal suo maestro Adriano Intermite, è riuscito a vincere la prestigiosa medaglia d'oro aggiudicandosi il gradino più alto del podio. Il giovane atleta, ha dovuto affrontare in semifinale, Nooney Brandon, atleta irlandese e dopo un buon match è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria, approdando in finale.

Soffertissimo l'incontro finale dove ha dovuto confrontarsi con un altro atleta irlandese Nooney Leland; qui il giovane Daniele (leggermente infortunato dall'incontro precedente), è riuscito dopo due astenuanti round, a dare un colpo di coda al match negli ultimissimi 25 secondi del terzo round, dove ha ribaltato nettamente il risultato a suo favore aggiudicandosi la vittoria finale.

Enorme la soddisfazione da parte del maestro Adriano Intermite alla giuda della rinomata Asd Athletic Sport Center di Villa Castelli, dove l'atleta brindisino si allena costantemente ormai da qualche anno. A suo dire, il duro lavoro svolto in palestra in questi ultimi periodi, ha portato i frutti ben sperati.

Prossimo appuntamento a maggio per il Campionato Italiano dove l'eventuale conquista del Titolo Italiano, potrebbe portare una eventuale convocazione in nazionale. Auguriamo quindi un in bocca al lupo al giovane Daniele affinché possa raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui